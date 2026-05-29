日本代表ＭＦ堂安律が２９日、千葉県内での練習後に取材に応じ、自身２度目、背番号１０では初めて挑むＷ杯への思いを明かした。前回２２年カタール大会は８番でドイツ、スペイン戦でゴールを決めて爪痕を残したが、エースナンバーを背負って挑む今大会に向け「もちろん嬉しいですけど、１０番をつけてピッチに立つことが目標じゃないので。僕の目標は優勝することだと常に言っていますし、そこにフォーカスしていきたいと思って