奈良県内在住の外国人の増加に伴い、難しい言葉を簡単な言葉に言い換える「やさしい日本語」が県内でも広がりつつある。各自治体では研修会などを通して普及に力を入れ、県でも行政サービスの多言語化を進めるとともに、地域でやさしい日本語を広めたい考えだ。（倉岡明菜）「今日（きょう）起（お）きた地震（じしん）について」今月２日、奈良県を震源として発生した地震で、震度３を観測した橿原市。２０２４年から防災情