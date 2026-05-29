プロボクシング帝拳ジムは29日、所属するWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27）ら4選手が、千葉県成田市内での走り込み合宿を開始したことを発表した。那須川をはじめ、WBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（28）、WBC世界ライトフライ級正規王者の岩田翔吉（30）、WBC＆WBO世界スーパーフライ級1位の坪井智也（30）が参加。4選手は来月上旬まで中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチのもと下半身の強化に務める