「ソフトバンク−広島」（２９日、みずほペイペイドーム）広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）が１軍に合流した。ファビアンは開幕から調子が上がらず、１８試合で打率・１６９、２本塁打、４打点で４月２４日に出場選手登録を抹消されていた。ファームでは打率・２００も、直近４試合連続で安打をマーク。２７日・オイシックス戦（新潟）では初回に先制３ランを放つなど、状態を取り戻しつつあった。チームはペイペ