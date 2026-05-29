＼前売りチケットの購入はここから！／▶▶ ハウステンボスハッピーバースデーミッフィー♪「ミッフィーバースデーマンス」が開催！「ハウステンボス」では、2026年5月29日（金）〜6月28日（日）の期間、「ミッフィーバースデーマンス」が開催されます。6月21日のミッフィーのお誕生日と、「ミッフィー・ワンダースクエア」の開業1周年をみんなでお祝いするスペシャルなイベントです。ミッフィーのお誕生日をお祝い