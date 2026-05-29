SEVENTEENのジョシュアが、世界的ポップスターのアンダーソン・パークが監督・主演を務めた映画『K-POPS!』のグローバルサウンドトラックに参加した。ジョシュアは5月29日13時、各音楽配信サイトを通じて、映画『K-POPS!』のサウンドトラック『One More Dance』を全世界同時リリースした。【写真】ジョシュア、モルディブで魅せた“大人の夏”同曲は、「君と踊るこの瞬間が終わらなければいいのに」というロマンチックな思いを、洗