つけ麺専門店「三田製麺所」は、6月1日から7月31日までの期間限定で、「海老つけ麺」と「旨辛海老つけ麺」を販売する。毎年好評の海老シリーズが今年はさらに進化。海老の旨味を最大限に活かした独自配合により、“海老味噌感”のある香ばしさと中毒性を高めた味わいに仕上げた。さらに今年は、新たに「旨辛海老つけ麺」もラインアップする。〈海老つけ麺〉海老油と海老パウダーをふんだんに使用し、ひと口目から海老の濃厚な旨味