【官公庁オークション：ガンプラ、フィギュアなど】 参加申込期間：5月29日13時～6月15日23時 入札期間：6月23日13時～6月25日23時 ガンプラ「MRX-009 サイコガンダム」 KSI官公庁オークションにて、ガンプラやフィギュア、トレーディングカードなどが出品されている。 今回出品されているものは、旧キットのガンプラ「MRX-009 サイコガ