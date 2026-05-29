「最高に面白い！」と話題の今期の新作韓ドラ。本記事では、今韓ドラオタクたちの間でもっぱら話題の『素晴らしき新世界』（イム・ジヨン＆ホ・ナムジュン）ほか、Netflixで今話題の最旬韓ドラ3選『ワンダーフールズ』（パク・ウンビン＆チャウヌ）、『本日も完売しました』（アン・ヒョソプ）をご紹介します。次何観ようかな〜と迷ってる人はもちろん、「韓ドラはちょっと最近ご無沙汰…」という人も、今期は本当に面白い作品が多