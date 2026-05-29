松本洋平文科相松本洋平文部科学相は29日の閣議後記者会見で、バレーボール日本代表だった選手が麻薬取締法違反容疑で逮捕されるなど、スポーツ界で薬物問題が相次いでいることに関し「大変遺憾。コンプライアンスの徹底を図り、関係団体と連携して適切に対応していく」と述べ、再発防止に努める考えを示した。広島市の広陵高野球部で起きた部内暴力問題で、第三者委員会がいじめに該当すると判断したことについては「詳細を確