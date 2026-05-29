ガールズグループ「ME:I」のMOMONA（22）が28日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」（後8・54）に出演。紅白出場歌手と親戚であることを告白した。MCの「爆笑問題」田中裕二が「あるミュージシャンがご親戚とか」とMOMONAに質問すると、MOMONAは「シンガーソングライターの瑛人が親戚でして」と明かした。瑛人は2019年リリースの「香水」が大ヒット。20年大みそかの「NHK紅白歌合戦」にも出場している。MOMONAもME:I