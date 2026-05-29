栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとみられ海外に逃亡している48歳の男が公開手配されました。強盗殺人の疑いで公開手配されたのは、住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。益田容疑者は5月14日、仲間と共謀し、上三川町の住宅で金品を物色中、住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれています。警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役とし