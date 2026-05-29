NPB(日本野球機構)は29日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第5回中間発表を行いました。一塁手部門はここまでトップだった西武のネビン選手を、日本ハムの清宮幸太郎選手が抜きました。その差約1700票とまだまだ接戦は続いています。第1回中間発表から初めてトップの順位が変わりました。その他では、先発部門が僅差です。西武の平良海馬投手が33,550票で1位。2位の日本ハムの伊藤大海投手が32,8