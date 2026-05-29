中国国家工業情報安全発展研究センター・紀律検査委員会の謝雨蒅（シエ・ユーチー）書記は2026年中国ネットワーク文明カンファレンスで、「中国人工知能（AI）リテラシー発展はすでに、全ての教育段階で安定して向上する新たな段階に突入しており、基礎教育、高等教育、職業教育、教師チームビルディングが足並みをそろえて推進されている」とした。中国経営網が伝えた。基礎教育の段階を見ると、調査対象となった小中高生の