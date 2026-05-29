「インプレッサ STIパフォーマンスエディション」どんなモデル？スバル「インプレッサ」には特別仕様車「STI Performance Edition（以下、STIパフォーマンスエディション）」が設定されています。一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】これが特別仕様車「インプレッサ STIパフォーマンスエディション」です！ 画像で見る（25枚）初代インプレッサが登場したのは1992年11月のこと。スバルが長年培ってきた4WD技術の伝