今夏に北中米W杯を戦う森保ジャパンは、まず5月31日に国立競技場で行なわれる壮行試合、アイスランド戦に向けて活動をスタート。連日、多くのサポーターが詰めかけるなか、密度の濃いトレーニングを続けている。カンファレンスリーグ決勝の関係で合流が遅れる鎌田大地（クリスタル・パレス）に代わって、壮行試合限定で招集された吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラリー）もハッスル全開だ。カタールW杯以来の復帰のブランクを感