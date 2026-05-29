栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は海外に逃亡した48歳の男を公開手配しました。【映像】公開手配された容疑者の姿公開手配されたのは、住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。益田容疑者は14日、すでに逮捕されている竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、益田容疑者