村上宗隆選手の加入により、ホワイトソックスが貯金生活となっています。今オフにヤクルトからポスティング・システムにより2年総額3400万ドル(当時約53億円)でホワイトソックスに移籍した村上選手。ホワイトソックスはア・リーグ中地区に在籍し、メジャー屈指の歴史ある球団。昨季は60勝102敗で2年連続の最下位に沈みました。また2024年はメジャーワーストの121敗を記録。3年連続で100敗と低迷しています。そんな中、すでに主砲と