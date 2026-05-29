29日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣に対し、外国人との共生などについて質問した。その際、記者の質問が始まってわずか8秒で小野田大臣の表情が一変する一幕があった。【映像】「開始8秒」表情が“一変”した瞬間（実際の様子）指名を受けたフリー記者が「外国人との秩序ある共生社会推進室が、7月中旬に総合対策を発表することになっていますが…」と切り出したところ、小野田大臣は眉をひそめ、表情