東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤を投与後に死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている医師2人に東京地裁は、1人は無罪、もう1人には有罪判決を言い渡しました。【映像】2歳児の死亡事故があった東京女子医大2014年、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤プロポフォールを投与後に死亡しました。医師で副運営部長だった小谷透被告（66）と研修医だった福田聡史被告（44）は鎮静剤プロポフォールの継続投与で