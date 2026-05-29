潮風を受け、甘く育つ極上トマト長崎市南部の離島・高島は、かつて炭鉱で栄えたが、４０年前の閉山後は人口減少や高齢化に悩まされてきた。そんな中、トマト栽培を地域活性化につなげようとする農園がある。同市の崎永海運が営む「たかしま農園」は、高糖度のトマトを栽培し、「赤いダイヤモンド」として高島の知名度を高めようと奮闘している。（野平貴）長崎港からフェリーで３０分ほどの場所にある高島。島には小さな商店な