サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、ウオーミングアップとロンド（鳥かご）までの練習冒頭１５分を報道陣に公開した。この日から久保建英（レアル・ソシエダード）、伊東純也（ゲンク）ら１０人が合流。アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場するメンバー２６人がそろった。久保は負傷している左もも裏について「全治は間に合うと聞いていた。もったいない