SEVENTEENのメンバー「THE 8（ディエイト＝28）」と「VERNON（バーノン＝28）」が、グループ内ユニット「V8」を結成した。6月29日に初アルバムをリリースする。「V8」はVERNONの「V」とTHE 8の「8」を組み合わせたもの。所属事務所は「強力な加速を生み出す8気筒エンジン『V8』のように、独創的な感覚を動力に絶え間なく疾走する推進力を表現した」と報じた。韓国メディアのスポTVニュースは29日「反応はすでに熱い。SNSでは日常の