巨人は、６月６日と７日に「Ｇタウンを遊びつくせ！」をテーマとしたイベントを行うことを発表した。両日開催される「Ｇタウン・夢のバッティングセンター」では、メイングラウンドが都内最大級のバッティングセンターに変化。プロ野球選手気分でバッティング体験を楽しむことができる。６日には、スコアボードの大型ビジョンをスクリーンにして大迫力映像を楽しめる「スタジアムシネマ」を開催。上映作品は、パディントンシ