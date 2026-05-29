副菜やお弁当など、あと1品ほしいときに野菜の作り置きが冷蔵庫にあると超便利♪ピーマン4個をレンチンして、ポリ袋に入れてもむだけで、定番サブおかず『ごまあえ』が完成！ 香り豊かな黒すりごまと甘じょうゆ味のコクが合わさり、ペロっと食べられちゃうおいしさです。ポリ袋のまま冷蔵庫にストックできるので、洗い物も最小限で済みますよ。『細切りピーマンのごまあえ』材料（作りやすい分量）ピーマン……4個（約130g）〈A〉