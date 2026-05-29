総務省は、都市から地方に移り住んで活性化に取り組む「地域おこし協力隊」について、2025年度に活動した隊員数が8196人となったと発表した。前年度から286人増加。6年連続で過去最多を更新した。受け入れる自治体も11団体増の1187団体となり、最多を更新した。 地域おこし協力隊は、希望者が地方に移住して、農林水産業や観光振興などに従事する制度。地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や住民の生活