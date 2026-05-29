月末のドル円はやや強含むが、週初から目立った変動は見られず＝東京為替概況 ２８日の東京外国為替市場でドル円は１５９．３８円付近まで強含んだ。ただ、週初から水準の変化は限定的で、週末の動意も乏しかった。米国とイランの協議についての報道を眺めつつ今週の原油相場には売りが強まったが、ドル相場にそれほど値動きはなく、月末にかけてのドル円は模様眺めムードだった。 ＮＺドル円は９４．９８円付近、