【ユーロ圏】 フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45 予想0.0%前回0.0%（前期比) 予想1.1%前回1.1%（前年比) ドイツ雇用統計（5月）16:55 予想N/A前回6.4%（失業率) 予想N/A前回2.0万人（失業者数) ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）21:00 予想0.1%前回0.6%（前月比) 予想2.8%前回2.9%（前年比) 予想0.1%前回0.5%（調和消費者物価指数（HI