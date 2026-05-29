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テクニカルポイントユーロポンド、保ち合いの半値付近で動き出し待ちに 0.8740エンベロープ1%上限（10日間） 0.8704ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8703200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8684一目均衡表・雲（下限） 0.8680100日移動平均 0.8674一目均衡表・基準線 0.8662現値 0.865721日移動平均 0.865410日移動平均 0.8653一目均衡表・転換線 0