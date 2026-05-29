日本時間１５時４５分に仏消費者物価指数（速報）（5月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（5月）15:45 予想N/A前回1.0%（前月比) 予想N/A前回2.2%（前年比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:45 予想0.0%前回0.0%（前期比) 予想1.1%前回1.1%（前年比)