実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、移住先のフランス・パリで安くておいしい店について言及した。ひろゆき氏は「旅先で安くて美味い店の確率をあげる方法」と切り出すと「ブランド品のある通りの店は避ける。家賃が高いから食事も高い」と私見を展開する。また「昔ながらの商店街的にある地元のおっさん達が居座る店は、リピーターで持ってるので質で戦ってる。ただ親戚の