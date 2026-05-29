タレントの深田えいみ（28）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。最も稼いでいた時期の貯金額を明かした。18歳の時にセクシー女優「天海こころ」としてデビューしたが売れず、美容整形手術を経て、2018年に「深田えいみ」として再デビュー後にブレーク。年収は2400万円となり、7年在籍した前事務所時代の累積収入は1億5000万円だったが、一度も申告されておらず、8000万円の追徴課税を受けた。