23年札幌2歳Sを制したセットアップ（セン5＝西田、父デクラレーションオブウォー）が29日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道新冠町の新冠ゴールドアップカンパニーで乗馬になる予定。通算11戦2勝、獲得賞金は3976万4000円。24日、新潟の障害未勝利（競走中止）がラストランになった。