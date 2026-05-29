◇交流戦ロッテ―阪神（2026年5月29日ZOZOマリン）日本ハムに3連敗を喫した阪神は29日、きょうからロッテとの3連戦に臨む。移動ゲームとなるこの日、ZOZOマリンに到着したナインは、昨年まで阪神でプレーし、現役ドラフトで移籍したロッテ・井上広大外野手（24）とケージ裏で談笑。履正社高の先輩・坂本、ドリス、大山らがコミュニケーションを取り、旧交を温めた。