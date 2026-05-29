サッカー日本代表は29日、MF久保建英（24＝Rソシエダード）ら10人が新たに合流し、31日壮行試合アイスランド戦に臨む全26選手で全体練習を行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、久保は一つ一つの動きを確認するように調整。左太もも裏の負傷から4月に復帰を果たし、2度目のW杯に臨む24歳は「個人としてもチームとしても前回以上の結果、内容を求めて頑張っていきたい」と言葉に力を込めた。背番号は第2次森保政権で多く付