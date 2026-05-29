日経平均株価は6万6000円台をつけ、史上最高値を再び更新しました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1800円以上値上がりしました。取引開始直後から売り注文が先行し、AIや半導体関連株を中心に幅広い銘柄が買われ、相場を押し上げました。結局、前日から1636円高い6万6329円と史上最高値を更新してきょうの取引を終えました。大きな要因は、膠着状態が続いていた中東情勢の混乱が終結に向かうとの期待です。アメリカと