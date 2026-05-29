独立リーグ・北海道フロンティアリーグ（ＨＦＬ）のＫＡＭＩＫＡＷＡ・士別サムライブレイブが２９日、タバーレス選手兼投手コーチの退団（自由契約）を再発表した。タバーレス選手兼投手コーチは「短い期間でしたが、チームが与えてくれた機会に感謝しています」などとコメントした。球団は同時に公式Ｘ（旧ツイッター）に【球団公式ＳＮＳにおける不適切な表現に関するおわび】として菅原大介球団代表名で謝罪文を掲載。「先