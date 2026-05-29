バンド「LITTLE FATS ＆ SWINGIN'HOT SHOT PARTY」（リトルファッツアンドスウィンギンホットショットパーティー）の公式フェイスブックは29日までに、Yokoyama（横山）さんが2年間の闘病の末、肺がんで亡くなったと発表した。同バンドは、ウォッシュボード（洗濯板）と、洗濯用のたらいにワイヤを張ったウォッシュタブベースでの演奏で知られ、ボーカル＆バンジョーのAtsushiとウォッシュボード担当の横山さんが結成メンバーだっ