5月29日、三遠ネオフェニックスは、吉井裕鷹および大浦颯太と2025－26シーズンをもって契約が満了となり、両選手が退団することを発表した。なお、両選手ともすでに移籍先が決定しているため、自由交渉選手リストへは公示されず、後日移籍先のクラブから発表されるという。 大阪府出身で現在27歳の吉井は、196センチ94キロのスモールフォワード。大阪学院大学在学中から大阪エヴェッサやアルバル