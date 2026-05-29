日本代表は29日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦に向け、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを行った。練習前には日本サッカー協会(JFA)とのコラボレーションが決まった人気マンガ『ONE PIECE(ワンピース)』との記念式典が開かれ、選手たちは主人公ルフィとともに記念撮影を行った。この日が合流初日となったMF久保建英(ソシエダ)は日本代表チームきっての愛読者。今年4月のコパ・デル・レイ(スペイ