２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３１銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。 米ニュースサイトのアクシオスは２８日に「米国とイランが停戦期間を６０日間延長し、イランの核問題を協議する覚書を交わすことで合意した」と伝えたが、トランプ米大統領の承認待ちとの報道もあって「有事のドル買い」を巻き戻す動きは限定的だった。片山さ