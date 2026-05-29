日本代表MF久保建英(ソシエダ)が合流初日の29日、報道陣の取材に応じ、北中米W杯に向けて「頑張って良い大会にしたい」と意気込みを語った。久保は今大会、これまでクラブチームなどで着けたことのない背番号8で臨むことが決まった。背番号8は第2次森保ジャパンでMF南野拓実(モナコ)が背負ってきた象徴的な番号。南野は現在、左膝前十字靭帯断裂の大ケガで長期離脱しており、W杯メンバーから外れており、久保は自ら志願して背