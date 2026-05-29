ヤマザキは軟調。同社は静岡県浜松市に本社を置く工作機械メーカー。東京証券取引所が上場維持基準の不適合を理由に同社株を１０月１日付で上場廃止すると決めたことを受け、前日に急落していたが、きょうも引き続き弱含みの動きとなっている。札幌証券取引所と福岡証券取引所に重複上場しているため、東証から上場廃止となった後も証券会社を通じた売買は可能だ。 出所：MINKABU PRESS