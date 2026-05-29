ミクニが後場終盤に急上昇している。午後３時ごろに開示が遅れていた２６年３月期決算を発表。なかで２７年３月期連結業績予想について、売上高１１００億円（前期比６．４％増）、営業利益４３億円（同２．８％増）、純利益１７億円（同４２．０％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の１５円としたことが好感されている。前期に続き主力のモビリティ事業でインド子会社の好調が見込まれるほか、これまでの施策の効果によ