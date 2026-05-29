２９日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇したことが支援材料となったが、２年債入札の結果が弱めと受け止められると伸び悩んだ。 ２年債入札は応札倍率が３．７０倍となり、前回（４月３０日）の５．２４倍を下回った。小さければ小さいほど好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭で、前回の５厘から拡大した。中期債の需給を巡る懸念が広がり、円