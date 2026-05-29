プロデューサー／作曲家のワイクリフ・ジョンが、G・ハーボをフィーチャーしたニューシングル「Mr. October feat. G Herbo」をリリースした。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本楽曲は、MegaforceとThe Orchardよりリリースされるニューアルバム『Clef Notes』からの先行シングル