カターレ富山は29日、DF鍋田純志(26)の入籍を発表した。入籍日はきょう29日。「いつもたくさんの応援ありがとうございます。このたび、入籍いたしました。いつも明るく笑顔で支えてくれる妻とともに、幸せな家庭を築いていきたいと思います」と決意を表明し、「より一層の覚悟と責任を持って、サッカーに取り組んでいきます。これからも応援よろしくお願いいたします」とコメントしている。