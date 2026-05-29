松本山雅FCは29日、MF大橋尚志(29)が今季限りで契約満了になると発表した。大橋は昨季、JFLのヴィアティン三重から加入。今季は3試合に出場している。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「今シーズンをもってチームを離れることになりました。自分のサッカー人生の中で松本山雅のエンブレムをつけて素晴らしいファン、サポーターの皆さんと共に戦えたこと、皆さんの前でプレーできたことがすごく幸せでした」「共に