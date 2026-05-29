世界的に宇宙産業の市場拡大が進むなか、日本でも官公庁はもちろん、民間においても大手からスタートアップまで多様なプレイヤーによる開発が加速している。ロケットや人工衛星だけでなく、部品加工や試作、量産までを支える裾野の広い産業として、宇宙ビジネスへの期待が高まっている。そうしたなか、東京都大田区はいち早く「宇宙産業の集積」に向けた取り組みを本格化させ、令和8年度の施策として「宇宙産業関連スタートアッ