King Gnuの井口理が自身のInstagramを更新。「コップンカ タイ また会いましょう」とコメントを添え、5月23日に開催された『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』タイ・バンコク公演のオフショットを公開した。 【写真】①King Gnuの井口理＆常田大希タイ・バンコク公演オフショット【動画】②バンコク公演のビハインドムービー ③タイでも多くの観客を魅了したKing Gnu ■King Gnu井口理＆常田大希、タ